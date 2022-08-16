اعترف مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية، بصحة الاتهامات التي وجهها الرئيس السابق دونالد ترامب، بأن السلطات استولت على ثلاثة جوازات سفر من منتجع مارالاجو الخاص به خلال مداهمة الأسبوع الماضي.

وعرض المسؤولون، إعادة جوازات سفره الثلاثة المُصادرة من منزله، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني أمس الاثنين كشفها المتحدث باسم ترامب.

وفي المراسلات، أكد جاي برات رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات في وزارة العدل، اتهامات ترامب العلنية، بحسب ما أفادت “واشنطن إكزامينر”.

إعادة جوازات السفر لترامب

وجاء اعتراف وزارة العدل رداً على تغريدة من نورا أودونيل، مذيعة أخبار المساء لقناة “سي بي إس” CBS، التي زعمت أن مصدراً في وزارة العدل أبلغها أن الوزارة ليست بحوزتها جوازات السفر.

وكان ترامب توجه أمس إلى منصته “تروث سوشيال” لمهاجمة وزارة العدل بسبب فقدان جوازات سفره، وقال: “واو! في الاقتحام التي قام بها مكتب التحقيقات الفدرالي لمار إيه لاغو، سرقوا جوازات سفري الثلاثة أحدها منتهي الصلاحية” مضيفاً “هذا اعتداء على خصم سياسي بمستوى لم يسبق له مثيل في بلادنا. إنه العالم الثالث!”.