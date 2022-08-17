أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، بجهود السعودية لدعم اليمن وذلك بمناسبة توقيع عقد تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام.
وقال العليمي : يمثل توقيع عقد تشغيل مستشفى عدن العام، دليلًا آخر على ثبات الدعم الكريم لبلادنا من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ليقدم خدمات طبية لأكثر من نصف مليون شخص سنويًا، بتكلفة أكثر من 330 مليون ريال سعودي، وفق أفضل المعايير المعتمدة في هذا المجال.
رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة
تشغيل مستشفى عدن العام
وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وقع اليوم، عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام في محافظة عدن، امتدادًا لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للشعب اليمني والحكومة اليمنية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بتكلفة بلغت 330.537.081 ريالًا سعوديًا، تحقيقًا لاستفادة أكثر من 438.000 مستفيد سنويًا، والذي سيبدأ التشغيل خلال فترة 90 يوم بعد اكتمال استعدادات الكادر الطبي واختبارات أجهزة المستشفى ووصول الأدوية والمستلزمات الطبية، وسيعمل المستشفى بقدرة 50% للسنة الأولى استجابة للحاجة العاجلة لمحافظة عدن وما جاورها، على أن يعمل بقدرة استيعابية كاملة خلال السنة الثانية.
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