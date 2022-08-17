أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، بجهود السعودية لدعم اليمن وذلك بمناسبة توقيع عقد تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام. وقال العليمي : يمثل توقيع عقد تشغيل مستشفى عدن العام، دليلًا آخر على ثبات الدعم الكريم لبلادنا من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ليقدم خدمات طبية لأكثر من نصف مليون شخص سنويًا، بتكلفة أكثر من 330 مليون ريال سعودي، وفق أفضل المعايير المعتمدة في هذا المجال.

رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة

وأضاف : سيكون لهذا المشروع أثره الطيب على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، من خلال دعم 14 عيادة ومركز للقلب بسعة سريرية تبلغ 270 سريرًا، ضمن حزمة أوسع من المشاريع الحيوية المرتقبة.

وختم بقوله : وبهذه المناسبة نعرب عن عميق الامتنان للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والإخوة في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على هذا الدعم المستمر في مختلف المجالات.