أعلن نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد رعاية شركة العمودي للعود للفريق الأول لكرة القدم، لتكون الراعي الرسمي الـ14.

توقيع عقد الرعاية:

واحتضن مقر الاتحاد حفل توقيع عقد رعاية العمودي للعود، حيث قام الحائلي، والرئيس التنفيذي للشركة، محمد العمودي بتوقيع العقود، بحضور الرئيس التنفيذي للنادي، عبدالوهاب عابد، وسيظهر الشعار على شورت الفريق الأول.

الحائلي يعلق على عقد الرعاية الجديد:

وقال الحائلي: “استمرار توقيع العقود الاستثمارية يأتي امتدادًا لنهج مجلس الإدارة في الاستفادة الاستثمارية المميزة الغني بها نادينا وإبرازها أمام الرعاة لتفعيلها وتحقيق أهدافهم التسويقية وغير التسويقية التي يتطلعون لها من عقود الرعاية”.

وتابع: “اليوم نعتز بأن تنضم العمودي للعود إلى كوكبة الشركات الراعية في نادي الاتحاد، حيث تعد من الشركات التي حققت نجاحًا وسمعة جيدة في مجالها بفضل ما تقدمه من منتجات نالت استحسان وإعجاب عملائها، وبإذن الله سوف يكون لهذه الرعاية مردود إيجابي في التعريف أكثر بهذه المنتجات الرائعة”.

وأضاف: “حققنا قفزات واضحة في تهيئة الجوانب الاستثمارية في النادي وتسويقها أمام الشركات، وإدارة عقود الرعاية باحترافية كانت نقطة تميز ظهرت في استمرار العلاقة مع الشركات الراعية لأعوام عديدة”.

وأردف الحائلي: “ولم يقتصر عملنا في هذا الجانب على كرة القدم فقط، بل كما تابعتم في الفترة الماضية كان هناك إعلان عن رعايات في الألعاب المختلفة، وسوف نواصل تعزيز هذا العمل وصناعة فرص جديدة للرعاية والاستثمار في نادي الاتحاد صاحب التاريخ العريق والشعبية الجماهيرية الجارفة”.

وتمنى رئيس نادي الاتحاد في ختام تصريحاته لشركة العمري للعود التوفيق والمزيد من النجاح والانتشار، كما شكر فريق العمل في النادي على جهودهم في تنفيذ الإستراتيجية الاستثمارية الموضوعة من مجلس الإدارة.

سبب توقيع شركة العمودي للعود مع الاتحاد:

ومن جانبه، أرجع الرئيس التنفيذي لشركة العمودي للعود توقيع عقد الرعاية إلى الروح الطيبة والتعامل الاحترافي الذي ساد مرحلة التفاوض، التي أشار إلى أنها لم تكن طويلة لأن الأمور كانت واضحة ومحددة، مؤكدًا بأن بوادر النجاح ظاهرة في الشركات الأخرى الراعبة للنادي، والتي تستمر علاقتها معه لسنوات.

وواصل قائلًا: “نعد جماهير الاتحاد بأن يكون لهم جزء كبير من الاهتمام في هذه الرعاية من خلال العروض الحصرية لهم والفعاليات التفاعلية التي سوف نحرص على إقامتها بشكل مستمر، وبمناسبة توقيع العقد أعلن عن خصومات على كافة منتجاتنا تنتهي بنهاية المباراة المقبلة ضد الاتفاق”.