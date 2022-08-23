كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة نوريا ديانوفا، أن العنب الداكن يحتوي على مواد مفيدة أكثر مقارنة بالعنب الأخضر.

مضادات أكسدة

وذكرت ديانوفا أن العنب داكن اللون يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفلافونويد، التي تحمي الجسم من العواقب السلبية الناجمة عن سوء التغذية.

وأضافت أن تناول العنب لا يساعد على علاج مختلف الأمراض المزمنة، بيد أنه قادر على دعم الحالة الصحية للجسم.

كما تحتوي أنواع العنب الداكنة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على إطالة شبابية الجسم وتبطئ عمليات الالتهاب.

الوقاية من تصلب الشرايين

ولفتت الدكتورة الروسية إلى أنه “بفضل احتواء العنب على مادة البوليفينول، يخفض مستوى الكوليسترول ويقل خطر تراكم لويحات الكوليسترول. لذلك يمكن اعتبار العنب وسيلة جيدة للوقاية من تصلب الشرايين”.

وأوضحت أنه في بعض الأحيان يمكن تناول العنب مع بذوره، حيث إن بعد مضغها جيدا يحصل الجسم على مواد مغذية مفيدة أكثر. ولكن على من يعاني من مرض السكري ومرض الكبد الدهني تجنب تناول العنب، فلا ينصح بتناول أكثر من 100 جرام في المرة الواحدة لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفراكتوز.

وجبة خفيفة أو مع أخرى

ويفضل تناول العنب كوجبة خفيفة. كما يمكن تناوله مع المكسرات أو جبن القريش، ما يمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم بصورة حادة”.