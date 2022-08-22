تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع حالة معنفة النعيرية التي انتشرت تفاصيل قصتها على موقع تويتر، والتي أكدت فيها تعرضها للتعنيف من قبل زوجها.

معنفة النعيرية

وقالت المرأة في تغريدة لها عبر تويتر: ” أنا تعنفت ونضربت يوم كامل جاني ضرب في الراس وطعن وكدمات الجسم كله ليش أنا عايشة في خوف وهو يتمشى ويهددني رحنا النيابة العامة في النعيرية وطعن في شرفي قدامهم ولا سووا شيء طلعوه ع طول وأنا حاطة فلاش لهم كل القذف في الشرف والضرب وعندي تقارير”.

ورد المركز على التغريدة بطلب المزيد من المعلومات عبر التواصل الخاص مع المعنفة التي نشرت أكثر من صورة تضمنت تعرضها للعنف بحسب قولها.

وتفاعل العديد من المواطنين مع قضية معنفة النعيرية، وطالبوا بسرعة بحث قضيتها ومساندتها في حال ثبوت ما زعمته من تعرضها للتعنيف.