اصطف طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة، اليوم الأحد، على مقاعد الدراسة، في أول أيام الدراسة للعام الجديد 1444هـ، فيما احتفت وزارة التعليم بطلابها في كافة مناطق المملكة بالهدايا والورود.
#العودة_للدراسة | حينما يكون المعلم الأب الثاني 🤍. #قناة_السعودية pic.twitter.com/KghDPz1GXP
— قناة السعودية (@saudiatv) August 28, 2022
استقبال الطلاب بالهدايا والورود
واستقبلت إدارات التعليم في مختلف المناطق، الطلاب بالورود والهدايا مع بداية العام الدراسي الجديد، وأظهرت صور وقوف منسوبي المدرسة بالورود لاستقبال الطلاب عبر بوابة المدرسة.
#العودة_للدراسة | كُل عام وأنتم فرحة المستقبل وقصص نجاح نفتخر بها🇸🇦💚. #قناة_السعودية pic.twitter.com/skFxIwHF7Q
— قناة السعودية (@saudiatv) August 28, 2022
الانتظام في الطابور الصباحي
فيما انتظم طلاب المدارس، في جميع مناطق المملكة، في الطوابير الصباحية، واستمعوا إلى فقرات الإذاعة المدرسية متطلعين إلى عام دراسي حافل بالاستفادة والاجتهاد في طلب العلم يحدوهم الأمل في مستقبل مشرق.
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