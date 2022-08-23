تأهبت إدارات التعليم على مستوى المملكة، منذ وقت مبكر، استعداداً للعودة للدراسة يوم الأحد المقبل.

ويبدأ العام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل بعد انتهاء إجازة نهاية العام الدراسي، في بداية يحدوها الأمل في مستقبل مشرق للطلاب والطالبات من أبناء المملكة، لبناء مستقبل هذا الوطن الغالي.

توزيع الكتب الدراسية

وفي هذا السياق، أوضحت إدارة تعليم الرياض أنه تم بدء توزيع الكتب على الطلاب والطالبات.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “لبداية جادة للعام الدراسي 1444هـ… ومع أول يوم لعودة الهيئة الإدارية للمدارس .. تعليم الرياض يبدأ توزيع الكتب على الطلاب والطالبات وسط تفاؤل بعام دراسي حافل بالنجاح والتفوق”.

اصنع مستقبلك وحقق طموحك

وتفاعلت إدارة تعليم مكة عبر وسم “العودة للدراسة”، بتغريدة قالت فيها “حقق طموحاتك.. واصنع مستقبلك ..”.

كذلك استعدت إدارة التعليم في القصيم للعام الدراسي الجديد، بتهيئة المدارس والبيئة التعليمية لاستقبال الطلاب.