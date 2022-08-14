أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، توزيع 63.7 مليون ريال أرباحاً عن النصف الأول من 2022، بواقع 0.85 ريال للسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن تاريخ الأحقية سيكون لمالكي لأسهم بنهاية تداول الخميس 15 سبتمبر المقيدين في “إيداع”، وتاريخ التوزيع 29 سبتمبر.

الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق سوق الأسهم السعودية، بارتفاع، بنسبة 0.8% رابحًا 99.31 نقطة ليغلق عند مستوى 12530.76 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.92% خاسرًا 204.25 نقطة ليغلق عند مستوى 22023.74 نقطة.

وبلغ حجم بختام تعاملات التداول 213.7 مليون سهم بقيمة 8.03 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الطاقة بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.05%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.97%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.77%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.5%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.82%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع المرفق العامة بنسبة 0.33%.

تراجع أسهم 7 قطاعات

تراجعت 7 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.55%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.52%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.42%، ثم البنوك بنسبة 0.01%.