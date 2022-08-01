دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضرورة إرضاع الطفل في الساعة الأولى من ولادته، ما يساهم في حمايته مستقبلاً من بعض الأمراض.

حليب الأم الأفضل

واحتفالًا بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، أكدت هيئة الغذاء والدواء أن حليب الأم يعد الغذاء الأمثل لنمو الطفل بشكلٍ صحي وسليم.

وقالت الهيئة، في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، “من المهم تشجيع الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة، لحمايته مستقبلاً من أمراض السمنة والتهابات الصدر والحساسية والربو”.

وأضافت أن حليب الأم هو الغذاء المثالي للطفل ويوفّر له جميع العناصر الغذائية من أجل نمو صحي وسليم.

الساعة الذهبية

وكانت الدكتورة مها النمر أستاذ طب النساء والولادة، تحدثت عن الساعة الذهبية وهي أول ساعة بعد ولادة الطفل مباشرة. وقالت النمر في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إن الطفل يوضع مباشرة على صدر أمه ويتلامس جسداهما، حيث تعد هذه الساعة مهمة جدًا لتقوية الرابط العاطفي بين الطرفين”.

وأكدت أنها مهمة جدًا أيضًا لبدء الرضاعة الطبيعية بسلاسة، مشيرة إلى أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تنصح بإعطاء الأمهات هذه الساعة والحرص عليها.