أصدرت الهيئة العامة لـ الغذاء والدواء، توضيحًا بشأن اكتفاء الأطفال بـ الرضاعة الطبيعية، في الأشهر الستة الأولى.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “في أول 6 شهور من عمر الطفل، يُكتفى بحليب الأم لتغذيته، ويُنصح بإدخال بعض الأطعمة بعد الشهر السادس”.

وأشارت إلى أنه في العمر من 0: 6 شهور ينصح بالاكتفاء بلبن الأم كمصدر طبيعي للغذاء؛ وفي عمر الـ 6 شهور ينصح بإدخال مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل الخضروات، والفواكه المهروسة، ثم المقطعة، مع الرضاعة الطبيعية.



تعزيز جهاز المناعة

وفي وقت سابق؛ شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على أهمية الرضاعة الطبيعية في حماية الأطفال الرضع من المشاكل الصحية.

وقالت هيئة الغذاء في إنفوجراف صادر عنها، إن الرضاعة الطبيعية تعزز للأطفال الوظيفة الطبيعية لجهاز المناعة، كما تقلل من خطر إصابتهم بمرض السكري والسمنة مستقبلًا.

وأضافت أن الرضاعة تسهم أيضًا في تقليل خطر إصابة الأم بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.

الإرضاع في أول ساعة من ولادته

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء دعت في وقت سابق، إلى ضرورة إرضاع الطفل في الساعة الأولى من ولادته، مما يساهم في حمايته مستقبلاً من بعض الأمراض.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن حليب الأم يعد الغذاء الأمثل لنمو الطفل بشكلٍ صحي وسليم، موضحة “من المهم تشجيع الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة، لحمايته مستقبلاً من أمراض السمنة والتهابات الصدر والحساسية والربو”.

وأضافت أن حليب الأم هو الغذاء المثالي للطفل ويوفّر له جميع العناصر الغذائية من أجل نمو صحي وسليم.