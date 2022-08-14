أكدت الهيئة العامة لـ الغذاء والدواء، أن منتج بودرة الأطفال التي تباع في المملكة لا تحتوي على مادة الأسبيتوس الضارة.

وأوضحت في بيان سابق لها، أن بودرة التلك التي تصنعها الشركة وتباع في المملكة لا تحتوي على مادة “الأسبستوس”، خاصة أن تلك المادة تُعد من المواد المحظورة في لائحة منظمات السلامة لمنتجات التجميل المعتمدة في المملكة.

سلامة بودرة التلك في المملكة

وأكدت تحققها من سلامة المنتجات قبل دخولها إلى المملكة من خلال فروعها في المنافذ البرية والبحرية والجوية، كما تتحقق بشكل دوري من سلامة منتجات التجميل المتداولة في الأسواق المحلية من خلال سحب العينات وفحصها.

وتابعت أنها سبق وسحبت عينات من بودرة الأطفال الخاصة بالشركة من جميع المناطق وأظهرت نتائج التحليل مطابقتها للمواصفات وخلو المنتج من “الأسبسوتس”.

يذكر أن شركة “جونسون آند جونسون” الأمريكية اغتخذت قرارًا بوقف بيع بودرة “التلك” لاحتوائها على الأسبستوس.