أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن وجبة الإفطار لها أهمية كبيرة في توفير الطاقة للطلاب والطالبات خلال اليوم الدراسي.

أهمية الوجبات اليومية

وبينت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن وجبة الإفطار تعتبر من أهم الوجبات اليومية خاصة للطلاب والطالبات لأنها تمدهم بالطاقة اللازمة للمحافظة على وظائف الجسم الطبيعية وتوفير الطاقة خلال اليوم الدراسي الذي يستهلك الكثير من الجهد البدني ويتطلب التركيز الدائم.

موازنة المكونات الغذائية

ولفتت الهيئة إلى أهمية الحرص على موازنة المكونات الغذائية عند إعداد طبق الطعام ليكون صحياً ومليئاً بالعناصر المفيدة.