أكدت الهيئة العامة لـ الغذاء والدواء أن الفلين من المواد المسموح باستخدامها لحفظ الطعام.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “مادة الستايرين فورم (الفلين) إحدى المواد الملامسة للأغذية المسموح بها (Food grade) وذلك بحسب التشريعات المحلية والدولية. كما أن الهيئة تعمل على مراقبة وفحص هذه المنتجات للتأكد من سلامة ومأمونية استخدامها على صحة المستهلك”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين قال خلاله: “لو سمحت أنا حفظت التمر لمدة يوم كامل فقط في فلين اللي هو خاص بالثلج، الموجود في الصورة وبعدها نقلت التمر في أكياس وفي الفريزر، هل الفلين تتسرب منه مادة ضارة للتمر خصوصًا أن الفلين كانت فيه رائحة ؟؟”.

تحذير من رقائق الألومنيوم

وفي وقت سابق؛ نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعامل بحذر عند استخدام رقائق الألومنيوم، مشيرة إلى أن استخدامها في الطبخ يزيد فرصة هجرة عنصر الألومنيوم للطعام.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، في ردها على استفسار حول مدى صحة استخدام الأطباق الألومنيوم من قبل بعض المطاعم في تقديم الطعام، أنه يجب التعامل مع الأواني المُصنعة من الألومنيوم بعين الحذر؛ لأنها ليست معدة لطهي أو تسخين الأغذية.

نصائح مهمة في الطهي

وأكدت الهيئة، أهمية الابتعاد عن استخدام الرقائق الألومنيوم في طهي وتسخين الأغذية، وحفظ الأغذية الحمضية أو عالية الملوحة، ودرجات الحرارة العالية داخل الفرن بما فيها أفران الميكروويف.