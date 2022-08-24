أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن التمر يحتوي على سكريات ومعادن، وفيتامينات، بالإضافة إلى المعادن المغذية، مثل: الكبريت، والفوسوفور، والبوتاسيوم.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “يُعتبر التجميد أفضل طرق حفظ التمور، إذ يُقلل من الأكسدة وتقليل تعرضه للرطوبة”.

طرق حفظ التمر

وأشارت إلى أن طرق حفظ التمر تتعدد، معتبرة أن أفضلها هي:

ـ التجميد؛ ويعتبر من أفضل طرق حفظ التمر، إذ يعمل على قتل أو خفض الأحياء الدقيقة، كذلك خفض العمليات الحيوية والأكسدة.

ـ التبريد: وفيه يجب استخدام العبوات المناسبة التي تسهم في تقليل تعرض التمر للرطوبة، وتصل فترة التبريد لـ 3 أشهر.

ـ التجفيف؛ ويكون الهدف منه خفض الرطوبة التي تسهم في نمو الأحياء الدقيقة، وقد تصل فترة الحفظ إلى سنة.

ملوثات التمر

وفيما يتعلق بالملوثات أشارت الهيئة إلى أن أهمها:

ـ المواد الكيميائية: بقايا المبيدات الحشرية، والمعادن الثقيلة والسامة.

ـ مواد فيزيائية؛ مثل الأجسام الغريبة كوجود بقايا معدنية.

ـ نمو الأحياء الدقيقة؛ مثل العفن والخمائر.

وشددت على أهمية غسل التمر جيدًا قبل تناوله؛ محذرة من استخدام المياه المستخدمة نفسها في الغسيل مرة أخرى.