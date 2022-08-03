نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالاكتفاء بحليب الأم لتغذية الطفل في أول 6 أشهر من عمره، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.

حليب الأم مصدر أساسي لغذاء الطفل

وقالت هيئة الغذاء في إنفوجراف صادر عنها، إنه يكتفي بحليب الأم خلال الرضاعة الطبيعية للطفل، كمصدر أساسي لغذائه من أول الولادة وحتى 6 أشهر.

وبشأن الوقت المناسب لإدخال الطعام للرضع، قالت الغذاء والدواء إنه من الممكن إدخال مجموعة متنوعة من الأطعمة للطفل في عمر 6 أشهر وما فوق، والتي تتضمن الخضروات والفواكة المهروسة ثم الأطعمة المقطعة، مع الرضاعة الطبيعية.

تعزيز جهاز المناعة

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، شددت في وقت سابق، على أهمية الرضاعة الطبيعية في حماية الأطفال الرضع من المشاكل الصحية.

وقالت هيئة الغذاء، إن الرضاعة الطبيعية تعزز للأطفال الوظيفة الطبيعية لجهاز المناعة، كما تقلل من خطر إصابتهم بمرض السكري والسمنة مستقبلًا.

وأضافت أن الرضاعة تسهم أيضًا في تقليل خطر إصابة الأم بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.

ويعد حليب الأم هو الغذاء الأمثل لنمو الطفل بشكلٍ صحي وسليم، وذلك لحمايته مستقبلا من أمراض السمنة والتهابات الصدر والحساسية والربو.