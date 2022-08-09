نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعامل بحذر عند استخدام رقائق الألومنيوم، مشيرة إلى أن استخدامها في الطبخ يزيد فرصة هجرة عنصر الألومنيوم للطعام.

احذروا أواني رقائق الألومنيوم

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، في ردها على استفسار حول مدى صحة استخدام الأطباق الألومنيوم من قبل بعض المطاعم في تقديم الطعام، أنه يجب التعامل مع الأواني المُصنعة من الألومنيوم بعين الحذر؛ لأنها ليست معدة لطهي أو تسخين الأغذية.

نصائح مهمة في الطهي

وأكدت الهيئة، أهمية الابتعاد عن استخدام الرقائق الألومنيوم في طهي وتسخين الأغذية، وحفظ الأغذية الحمضية أو عالية الملوحة، ودرجات الحرارة العالية داخل الفرن بما فيها أفران الميكروويف.