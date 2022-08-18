أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن ضبط مستودعات غذائية مخالفة وبها منتجات منتهية الصلاحية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير.

إغلاق المستودعات

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” “ضبطت الغذاء والدواء مستودعات غذائية في خميس مشيط تقوم بشراء منتجات منتهية الصلاحية وتُعيد بيعها لمنشأة غذائية”.

وأضافت أنه تمت مصادرة المنتجات المخالفة، وإغلاق المستودعات والمنشأة الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

صور توثق المخالفات

ونشرت هيئة الغذاء والدواء، صورًا توثق المستودعات المخالفة، حيث تم إحالة المخالفين للنيابة العامة.

وتنفذ هيئة الغذاء والدواء دائمًا جولات رقابية على مستودعات منتجات التجميل ومراكز الأغذية من أجل ضبط المخالفين؛ حرصًا على سلامة المواطنين.