ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعًا غير مرخص لمنتجات تجميل بمنطقة جازان، حيث لا يمارس أسس التخزين الجيد به.

مستودع غير مرخص

ونشرت هيئة الغذاء والدواء صورًا توثق رصد فريقها خلال الجولات التفتيشية في جازان مستودع منتجات تجميل غير مرخص لا يمارس أسس التخزين الجيد.

وأضافت الهيئة أنه تم ضبط المنتجات المخالفة واستكمال الإجراءات اللازمة بحق المنشأة.

وتنفذ هيئة الغذاء والدواء دائمًا جولات رقابية على مستودعات منتجات التجميل ومراكز الأغذية من أجل ضبط المخالفين؛ حرصًا على سلامة المواطنين.