تلقت الهيئة العامة لـ الغذاء والدواء أكثر من 27 ألف طلب عبر نظام تسجيل الأدوية الإلكتروني (سدر) منذ إطلاقه بنسخته الجديدة منتصف 2021م.

واستقبل النظام خلال النصف الأول من عام 2022م، أكثر من 7 آلاف طلب. وسجل قرابة ألف منتج دوائي وعشبي وبيطري، وتجاوز عدد إصدار الشهادات في النظام أكثر من ألف شهادة، وشملت الطلبات تسجيلاً جديداً، والتجديد و التعديل على بيانات مستحضر مسجل.

النسخة الجديدة من نظام سدر



وأوضحت الغذاء والدواء أن نظام (سدر) بنسخته الجديدة شمل العديد من التحسينات على تجربة المستخدم، كاختصار وقت التسجيل للشركات، وسرعة إنهاء الإجراءات، وكذلك تفعيل التنبيهات في حال تم تغيير حالة الطلب، وتوفير العديد من الخدمات التي شملت، تسجيل مستحضر جديد، والتعديل على طلب مستحضر مسجل في النظام، وإلغاء طلب تسجيل مستحضر، وتجديد طلب تسجيل المستحضرات، وتقديم الاعتراض على الطلبات المرفوضة في النظام الإلكتروني.

مواكبة التطور التقني

ويأتي نظام تسجيل الأدوية الإلكتروني (سدر ) استمراراً لجهود الهيئة في تحسين تجربة العملاء والشركاء، ومواكبة التطور التقني، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، لخدمة المنشآت المسجلة لدى الهيئة، والتواصل مع قطاع الدواء عن طريق النظام، وإتاحة طلب تسجيل المستحضرات الدوائية والعشبية والبيطرية، للتأكد من اتباعها للاشتراطات التي وضعتها الهيئة لضمان سلامة ومأمونية وفاعلية الأدوية.

ويمكن الاستفادة من النظام عبر الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة الإلكتروني.