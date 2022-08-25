أكدت الهيئة العامة لـ الغذاء والدواء تطبيق بعض الاشتراطات المتعلقة بفسح الخضراوات والفواكه الطازجة لاستيرادها للملكة، ما يفند صحة ما تردد بشأن مقطع الفيديو المتعلق بأوراق الملفوف.

السؤال الذي يطرح نفسه هل هذا النوع من الخس الملفوف هو نفسه الموجود في اسواقنا ومطاعمنا؟ الأمر لم يعد يطمئن ! الغش لم يسلم منه اي منتج …@MCgovSA @Saudi_FDA https://t.co/eAPKrtHhFz — ﮼نواف ﮼ابو ﮼عبدالرحمن (@ajmins202) August 22, 2022

الاشتراطات العامة

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “توجد اشتراطات معينة لفسح الخضراوات والفواكه الطازجة ولا يتم استيرادها للمملكة إلا إذا كانت مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم 123 GSO الاشتراطات العامة للخضراوات والفواكه الطازجة”.

الخس المزيف

جاء ذلك تجاوبًا مع سؤال أحد المتابعين عن مقطع تم تداوله عن الخس الوهمي، قال خلاله: “السؤال الذي يطرح نفسه؛ هل هذا النوع من الخس الملفوف هو نفسه الموجود في أسواقنا ومطاعمنا؟ الأمر لم يعد يطمئن ! الغش لم يسلم منه أي منتج”.

وقد تم تداول مقطع فيديو يظهر أوراق الملفوف أو الخس وهي تتكون بطريقة معينة لتظهر منتجًا جديدًا يشبه النبتة المذكورة إلا أنه نوع من الغش.