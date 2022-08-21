أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تتبع المنتجات الخاضعة لرقابتها يضمن مراقبتها الدائمة لها وضمان جودتها، لافتة إلى أن تقنية إنترنت الأشياء تعمل على متابعة أنشطة النقل والتخزين إلكترونيًّا والتأكد من سلامة تنقلها.

ضبط ومراقبة النقل:

وذكرت هيئة الغذاء والدواء، أنه تم إطلاق منصة نقل لتمكين الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة من الضبط والمراقبة لعمليات النقل والتخزين باستخدام تقنية إنترنت الأشياء لقياس درجة الحرارة والرطوبة على المنشآت العامة في أنشطة نقل وتخزين الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

حيث يهدف ذلك المساهمة في جودة الرقابة وضمان مأمونية المنتجات التي تقع تحت رقابة الهيئة ومتابعتها إلكترونيًّا.

يأتي ذلك دعمًا للاستثمار والصناعة الوطنية، وتوطين الإنتاج بالمملكة في جميع المجالات بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق الأمن الوطني لهذه المنتجات الهامة.

تطبيق مشروع إنترنت الأشياء:

ويعود إطلاق مشروع إنترنت الأشياء لعام 202 للبدء في تطبيقه على المنشآت المستهدفة، حيث تقرر بأن يكون تطبيق المشروع: