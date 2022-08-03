أوضحت هيئة الغذاء والدواء الطريقة الصحيحة لـ التخلص من الأدوية لتجنب الإصابات بالتسمم الدوائي.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: إن بعض حالات التسمم الدوائي تحدث نتيجة عدم التخلص من الأدوية، لذلك يجب الحرص على التخلص من الأدوية بشكل دوري وبالطرق الآمنة.

جاء ذلك ردًّا على إحدى المتابعات، تتساءل عن كيفية التخلص من الأدوية في حال عدم الاحتياج لها، أو انتهاء صلاحيتها.

خطوات التخلص من الأدوية:

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أن هناك 4 خطوات يجب اتباعها للتخلص من الأدوية؛ وهي:

ـ إزالة جميع البيانات الشخصية من عبوة الأدوية بكافة أنواعها، وشطب الوصفة الطبية.

ـ وضع الأدوية في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق.

ـ إخراج الأدوية الصلبة؛ مثل: الأقراص والكبسولات، من العبوة دون كسرها، أو سحقها ثم مزجها مع نفايات شبه صلبة، مثل بقايا الشاي أو القهوة.

ـ رميها في سلة المهملات الخارجية.

حقيقة إلغاء تسعير الأدوية:

وفي وقت سابق؛ أعادت هيئة الغذاء والدواء تأكيدها على مراقبة أسعار الأدوية وتحديدها، مشددة على عدم إلغاء التسعير.

وجاء تأكيد الهيئة جوابًا لأحد المواطنين عن وجود أدوية غير مسعرة في بعض الصيدليات فبعد شرائه عبوة لا يوجد عليها أي سعر، وثمنها جاوز الـ 38 ريالًا.

تحديد الأسعار:

وقالت الهيئة في إنفوجراف نشرته: إنه لن يتم إلغاء تسعير الأدوية، كما أن أسعارها لا زالت محددة، وستستمر الهيئة في مراقبتها ومتابعتها، ولن يسمح للصيدليات برفع السعر المحدد.

وأضافت: “الشركات ملتزمة بطباعة باركود ثنائي الأبعاد على العبوة الخارجية للدواء، ويمكن التعرف على السعر المحدد في الباركود، ويمكن للصيدليات بيع الأدوية بأقل من السعر المحدد، ولكن لا يسمح لها بزيادته”.

مرونة التحديث:

وأكملت: “يساهم التعديل الجديد على النظام في سرعة ومرونة التحديث على أسعار الأدوية إلكترونيًّا عبر الباركود، مع انخفاض الأسعار الذي يطرأ على المنتجات الصيدلانية مع مرور الوقت، مما ينعكس على سرعة توفرها بدلًا من إعادة طبع السعر على عبوة جديدة في التنظيم السابق”.