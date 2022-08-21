أصدرت هيئة الغذاء والدواء عددًا من النصائح بشأن تجنب لدغات البعوض.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “حتى تتجنب لدغات البعوض، احرص على الابتعاد عن أماكن انتشارها مثل المستنقعات، وإزالة كل ما يُساعد على تكاثرها في محيط بيئتك”.

نصائح لمنع لدغات البعوض

كما لفتت الهيئة إلى عدد من النصائح أهمها:

ـ إزالة الأماكن التي تساعد على تراكم البعوض؛ مثل ردم المستنقعات والحفر، والتخلص من الإطارات القديمة، أو الحاويات البلاستيكية أو أي شيء يمكن أن يتكاثر فيه البعوض.

ـ تجنب وصول لدغات البعوض إلى الجلد من خلال ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة، والجوارب.

ـ استعمال طارد البعوض المسجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، واتباع التعليمات والتحذيرات الموجودة على الملصق.

ـ تجنب الذهاب إلى المستنقعات التي يتكاثر فيها البعوض.

ـ استخدام الحواجز لمنع وصول البعوض؛ من خلال: تغطية فتحات الحائط، والنوافذ والأبواب والتأكد من أنها بحالة جيدة ومغلقة بإحكام، والتأكد من تغطية حامل الطفل أو سريره بالناموسية.

وشددت الهيئة على أهمية التأكد من أن المبيدات الحشرية المستخدمة للتخلص من البعوض مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، ضمن قائمة مبيدات الصحة العامة.