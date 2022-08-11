كشف القانوني أحمد الأمير عن الغرامات المتوقعة، بعد تداول مقطع فيديو لـ خالد البلطان رئيس نادي الشباب وهو يتحدث مع طفل مشجع لـ النصر من أجل تغيير انتمائه لنادي الشباب.

وقال الأمير: ” المقطع المنتشر لأحد رؤساء الأندية يعتبر مخالفًا للمادة رقم 50 من لائحة الانضباط ويستحق عقوبة مالية تتراوح من 5 إلى 100 ألف ريال.

ماذا قال البلطان ؟

وقال خالد البلطان في الفيديو: “وش تبي من النصر؟، راح يمرضك شجع الشباب أفضل لك”.

وأثار الفيديو تفاعل الجماهير الشبابية التي رحبت بالطفل في حال غيّر انتماءه، بينما طالبت جماهير النصر الطفل بالبقاء كما هو نصراويًّا كون أصفر الرياض أقدم من الشباب والأكثر تتويجًا بالبطولات.

يذكر أن نادي النصر كان أنهى موسم 2021/ 2022 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز الثالث، بينما جاء نادي الشباب في المركز الرابع في جدول الترتيب.

وسيشارك نادي النصر مع الهلال والاتحاد والفيحاء في بطولة كأس السوبر السعودي الرباعية في نسختها الجديدة خلال الفترة المقبلة.