أنهى نادي الفتح الشوط الأول من مباراة الباطن متفوقًا بثنائية دون رد في الجولة الثانية من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

🎥⚽️ شاهد الهدف الأول للفتح سجله"مروان سعدان" 🤩 pic.twitter.com/mRwXZZIBCk — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) August 31, 2022

وكان النموذجي أنهى الشوط الأول متفوقًا بثنائية المغربي مروان السعدان ومواطنه مراد باتنا في الدقيقتين الـ16 والـ42.

🎥⚽️ شاهد الهدف الثاني للفتح سجله"مراد باتنا" 🤩 pic.twitter.com/ifU32EWJKZ — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) August 31, 2022

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب نادي الباطن حيث شهد الشوط الأول طرد الحارس الأوروجوياني مارتن كومبانيا.