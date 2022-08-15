واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني مرتين، اليوم الاثنين، خسر في المباراة الصباحية، وحقق الفوز مساء.

الفتح ضد شاختار الأوكراني:

ولعب الفريقان مباراة في الفترة الصباحية بمعسكر الفتح المقام حاليًّا في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، وتمكن شاختار دونيتسك الأوكراني من تحقيق فوز كبير بخمسة أهداف دون رد.

وفي المباراة الودية التي أُقيمت بالفترة المسائية، تقدم شاختار الأوكراني عند الدقيقة 29، قبل أن ينجح كريستيان كويفا في تعديل النتيجة عند الدقيقة 37، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، ظهر النموذجي بشكل أفضل وسيطر على اللعب، قبل أن ينجح في التقدم عند الدقيقة 87 عن طريق فهد الحربي، وأحرز أليكس فاليرا الهدف الثالث عند الدقية 90، لتنتهي المباراة بفوز الفتح ضد شاختار بنتيجة 3/ 1.

النموذجي يبدأ مشواره بمواجهة التعاون:

ومن المقرر أن يبدأ النموذجي مشواره في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يوم 27 أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.