اكتسح نادي الفتح، مضيفه الباطن بخماسية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽

د90+1' الهدف الخامس للفتح عن طريق فراس البريكان

الباطن 0 × 5 الفتح#الباطن_الفتح#دوري_روشن_السعودي#SSC pic.twitter.com/8Pp18IaZLf — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 31, 2022

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل لاعبي النموذجي ليحرزوا الهدف الأول عبر المغربي مروان سعدان في الدقيقة السابعة عشرة، ثم نجح اللاعب المغربي مراد باتنا في إحراز الهدف الثاني بالدقيقة الـ41.

هدددددف!⚽

د70' الهدف الرابع للفتح عن طريق بيتروس

الباطن 0 × 4 الفتح#الباطن_الفتح#دوري_روشن_السعودي#SSC pic.twitter.com/o19SCcxP87 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 31, 2022

وفي الشوط الثاني، شهدت المباراة تفوقًا هجوميًّا للاعبي النموذجي ليضيفوا الهدف الثالث عبر اللاعب مراد باتنا في الدقيقة الـ63.

هدددددف!⚽

د62' الهدف الثالث للفتح عن طريق مراد باتنا

الباطن 0 × 3 الفتح#الباطن_الفتح#دوري_روشن_السعودي#SSC pic.twitter.com/bFLdXLEiJV — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 31, 2022

وواصل النموذجي تألقه ليُضيف الهدف الرابع عبر اللاعب بيتروس بالدقيقة السبعين.

ثم أضاف فراس البريكان الهدف الخامس لـ الفتح بالدقيقة الـ92.