حققت الفرس “أكليل عذبة “إنتاج عذبة للسباقات والعائد له لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز انتصارها الثالث في سجلها السباقي بفوزها بشوط الخيالة السلطانية العمانية المخصص للجياد العربية الأصيلة “الفئة الثانية” لمسافة 1200 متر، بمضمار نيوبري في المملكة المتحدة.

وكان الفوز بقيادة الخيال العالمي الأيرلندي “تاق اوشيه” الحاصل على أفضل خيال في دولة الامارات لمدة 10 مواسم، فيما لا زالت عذبة للسباقات تتصدر قائمة أفضل مالك للخيل العربية بالمملكة المتحدة، والفرس “اكليل عذبة” تتصدر قائمة الجياد الأعلى تصنيف في آخر تقارير منظمة سباقات الخيول العربية بالمملكة المتحدة.