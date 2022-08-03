وقف مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، على الخدمات الأمنية والخدمية المقدمة من القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لضيوف بيت الله الحرام، واجتمع بمنسوبيها، مستعرضًا ما تم من خطط أمنية وتنظيمية لخدمة المعتمرين والمحافظة على أمنهم وسلامتهم، وذلك مع بدء موسم العمرة مطلع العام الهجري الحالي.

وأكد معاليه خلال الاجتماع أهمية تسخير الإمكانات التقنية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، وتعزير العمل مع الشركاء لتطوير الخدمات المقدمة، حاثًا على رفع الجاهزية الميدانية والتنظيمية لخدمة ضيوف الرحمن.