توفي الفنان الأردني داوود جلاجل، مساء أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 74 عامًا.

وأعلنت وزيرة الثقاة الأردنية، وفاة جلاجل، كاتبة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “أحزننا رحيل الصديق الفنان داود جلاجل الذي طالما ارتبط في ذاكرتنا بتألق الدراما الأردنية وحكاياتها الأصيلة.. وإن كان رحل إلا أنه ترك الكثير من المساحات المضيئة في مسيرة الفن الأردني والعربي”.

ونعى عددٌ من الشخصيات في الحياة الثقافية الأردنية الفنان الراحل، فكتب الكاتب الصحفي موسى الساكت: “رحم الله الفنان القدير والمميز”.

كما غردت الفنانة الأردنية ديانا كرازون: “الفنان الأردني القدير الأستاذ داود جلاجل، في ذمه الله إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك عزائي إلى عائلته الكريمة ونقابة الفنانين الأردنيين”.

من هو داوود جلاجل؟

يذكر أن الفنان الأردني داوود جلاجل ولد في قرية سلوان بالقدس عام 1947، وبدأ مشواره الفني مبكرً؛ عبر المشاركة في تجربة سينمائية عام 1969 مع المخرج عبد الوهاب الهندي لم تحقق الصدى المأمول ليركز جل مجهوده في المسرح والتلفزيون.

ومن أشهر المسلسلات التي قدمها: بلقيس، والرمح والصخرة، وجلوة راكان، والرحيل، وحنايا الغيث، ونيران البوادي،ورياح الليل، وطرفة بن العبد، ونوف، والمسلسل الساخر العلم نور.