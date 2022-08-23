ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على مشتبه بها في مطار أتلانتا، منهية بحثًا استمر لساعات بعد واقعتي إطلاق نار وسط المدينة الواقعة بولاية جورجيا، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث.

تحقيق حول الواقعة

وقالت إدارة شرطة أتلانتا إنها تحاول تحديد ما إذا كان المشتبه بها قد استهدفت الضحايا، أو أطلقت النار بشكل عشوائي.

وردا على تقرير عن إطلاق نار، عثرت الشرطة على شخصين مصابين في مبنى سكني راق قرب كولوني سكوير، وهو مكتب ومجمع تسوق بمنطقة وسط المدينة في أتلانتا.

وأوضحت الشرطة لاحقا إن أحدهما توفي، بينما نقل الآخر إلى المستشفى.

حادث إطلاق نار ثانِ

وأثناء تواجدهم في الموقع الأول، تلقى الضباط مكالمة أخرى حول إطلاق نار في موقع قريب، حيث عثرت الشرطة على الضحية الثالثة.

وقالت الشرطة إن هذا الشخص أصيب برصاص على ما يبدو، وتوفي بوقت لاحق في المستشفى.

اشتباه في امرأة

وفتح الضباط تحقيقًا في الصلة بين الموقعين، وقالت الشرطة إن المعلومات الأولية أشارت إلى أن امرأة مشتبه بها كانت مسؤولة عن الحادثين.

وأغلقت الشرطة العديد من الأحياء وسط المدينة، وأمرت سكان بعض المباني بالاحتماء في أماكنهم، وذلك قبل أن يحدد مكان المشتبه بها في مطار “هارتسفيلد جاكسون أتلانتا” الدولي واعتقالها.