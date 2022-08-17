قبض مركز الضبط الأمني بالجوة في محافظة سراة عبيدة على شخص بحوزته (58) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل تجاويف مركبته.

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.