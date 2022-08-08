تلاحق الشرطة في كوريا الجنوبية شابًا عراقيًا بعد نثره 16 ألفاً و930 دولارًا أمريكيًا في أحد الشوارع بشمال سيئول، وأبلغ الشرطة لاحقا أنه فقد أمواله.

وأوضح مسؤولون في الشرطة الكورية أن الشاب من الجنسية العراقية وفي العقد الرابع من العمر؛ وبعثر ما قيمته الإجمالية 22 مليون وون (16930 دولاراً أمريكياً) من عملات الدولار واليورو والوون الكوري في شارع يقع بمنطقة سكنية في حي نوون في سيئول مساء الخميس.

اختبار المخدرات

وأشار شهود العيان إلى أن الشاب حاول إعطاء المارة بعض النقود إلا أن الأخير رفض أخذها؛ ما دفع العراقي لنثرها في الشارع قائلًا: “لدي الكثير من المال”، ليغادر المكان بعد ذلك ويبلغ الشرطة بأنه فقد الأموال.

وقال مسؤول في الشرطة في تصريحات لوكالة الأنباء الكورية: “في التحقيقات لم نعثر على أي علامات على ارتكاب جريمة، كما أسفر اختبار تعاطي المخدرات معه عن نتيجة سلبية”.

وأضاف: “تم استرجاع جميع الأوراق النقدية التي تخلص منها الرجل، وستتم إعادتها إليه عند تسليمه إلى ذويه”.

وأكمل: “بعد التأكد من أن الرجل غير مستقر نفسيا، تبحث الشرطة عن أفراد أسرته أو أصدقائه لتسليمه إليهم”.