أعلنت مديرية مكافحة المخدرات عن ضبط أكثر من (700) ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بحوزة مقيم ووافدة بتأشيرة زيارة.

تفاصيل العملية:

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (732,010) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر بحوزة مقيم ووافدة بتأشيرة زيارة كلاهما من الجنسية السورية، في مدينة الرياض، وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.