شددت لجنة القبول الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، على ضرورة التقيد بالتواريخ المحددة لتأكيد الرغبات النهائية.

نتائج القبول الموحد

وأشارت إلى أن بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات؛ ستعلن يوم غد الخميس نتائج القبول النهائية للطلاب والطالبات المرشحين للقبول في العام الدراسي 1444هـ عبر البوابتين. كما أوضحت أن موعد تأكيد القبول عبر البوابتين الساعة (12) ظهرًا من يوم الأحد القادم 9/ محرم/ 1444هـ الموافق 7/ أغسطس/ 2022م.

الكليات المشمولة بنتائج القبول

وتشمل بوابة القبول للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض.

بينما تتضمن بوابة القبول الموحد للطالبات في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية.