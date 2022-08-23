عبَّر وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن حزنه العميق لوفاة الأديب عبدالمقصود خوجة، داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته.

تعزيز الأدب

وقال الدكتور القصبي “أفنى الفقيد -رحمه الله- عمره في خدمة وطنه العزيز، وأسهم بإخلاص في تعزيز الأدب، وإثراء الثقافة في مملكتنا الغالية، مقدمًا خالص التعازي القلبية لأسرته وذويه ومحبيه.

وصول جثمان خوجة الأربعاء

وتوفي الأديب عبدالمقصود خوجة السبت الماضي، بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يصل جثمانه الأربعاء المقبل إلى جدة.

وسيتم الصلاة على الفقيد بعد صلاة مغرب يوم الأربعاء وسيدفن في مقابر المعلاة، فيما سيقام أول يوم عزاء في منزله الكائن في جدة بشارع عبدالمقصود خوجة.

وسادت حالة من الحزن على الكتاب والأدباء والمفكرين، بعد وفاة عبدالمقصود خوجة، الذي رحل عن عمر 86 عامًا في أحد مستشفيات أمريكا، متحدثين عن سيرته العطرة ومسيرته الأدبية الحافلة، داعين له بالرحمة والمغفرة.