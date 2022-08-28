تقدم وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الإعلامي غالب كامل، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، تاركًا خلفه سيرة إعلامية عطرة.

وقال القصبي في تغريدة له عبر تويتر: سيظل اسم غالب كامل محفورًا في ذاكرتنا، مرتبطًا بالفصاحة والإتقان، أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

مسيرة حافلة لـ غالب كامل:

يذكر أن الإعلامي غالب كامل مذيع ومقدّم برامج سعودي، وُلد عام 1941 في سيلة الظهر، ويعتبر من أقدم مذيعي القناة السعودية الأولى، مع عدد من المؤسسين للإذاعة والتلفزيون السعودي، أمثال المذيع ماجد الشبل، وعبدالرحمن يغمور، وسليمان العيسى، وحسين النجار.

ولُقّب الفقيد بـ”صديق الراحلين” لعلاقات الزمالة والصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين، أمثال مطلق الذيابي، ويحيى كتوعة، وسليمان العيسى، وعبدالرحمن يغمور، وماجد الشبل، وعباس غزاوي.

ويُعتبر غالب كامل من أهم مَن عمل في الإذاعة والتلفزيون السعودي، وعُرف بفصاحته وتميز بإلقائه وقدرته على إدارة الحوارات.