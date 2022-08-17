يترقب جمهور كرة القدم المصرية، مباراة إيسترن كومباني ضد الأهلي التي تنطلق مساء اليوم الأربعاء في الجولة الـ31 لـ بطولة الدوري المصري الممتاز لـ موسم 2021/ 2022.

توقيت المباراة:

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة On Time Sports 1 بتعليق المعلق أيمن الكاشف.

وقبل مباراة إيسترن كومباني ضد الأهلي، يتواجد الأهلي ثالثًا برصيد 62 نقطة، بينما يتواجد فريق إيسترن كومباني في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

وكان لقاء الدور الأول من المباراة، انتهى يوم 15 يونيو الماضي بفوز النادي الأهلي برباعية مقابل هدف.

ملخص مباراة إيسترن كومباني ضد الأهلي في الدور الأول:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي الأهلي، حيث نجح الأهلي في إحراز الهدف الأول عبر حسين الشحات، بعد تمريرة جيدة من المدافع رامي ربيعة.

وبالدقيقة الثلاثين، سجل طاهر محمد طاهر الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة الـ31 من ضربة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الأهلي بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، واصل المارد الأحمر ضغطه ليستغل أحمد عبدالقادر خطأ من لاعب إيسترن كومباني ثم ينفرد بحارس مرمى إيسترن كومباني ويسجل الهدف الثالث بالدقيقة الـ59.

ثم قلص فريق إيسترن كومباني الفارق عبر اللاعب التونسي فراس عايفية في الدقيقة الـ76.

وشهدت مباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني، إلغاء هدف رابع سجله اللاعب حسام حسن مهاجم الأهلي لوجود مخالفة على رامي ربيعة مع حارس إيسترن كومباني.

ثم اختتم وليد سليمان مهرجان الأهداف لـ الأهلي بالدقيقة التسعين من ضربة رأسية.