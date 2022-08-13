يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية والجمهور الرياضي في السعودية مباراة ألميريا ضد ريال مدريد غدًا الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لـ موسم 2022/2023.

ويملك المستشار تركي آل الشيخ نادي ألميريا، حيث يترقب الجمهور السعودي نتيجة أول مباراة للفريق بعد عودته للدوري الإسباني الممتاز وأمام البطل نادي ريال مدريد.

القنوات الناقلة

المباراة تُقام غدًا الأحد في الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط حيث تُنقل عبر قنوات Bein Sports HD 1 English و Bein Sports Connect و Super Sport La Liga HD.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، فاسيكز، ميليتاو، روديجر، ألابا، مودريتش، كروس، كاسيميرو، رودريغو، بنزيما، فينسيوس جونيور”.

تاريخ مواجهات ألميريا ضد ريال مدريد

وسبق لـ ريال مدريد الفوز ، في 9 مباريات وسجل خلالها 38 هدفًا في تاريخ مواجهاته ضد ألميريا، بينما فاز ألميريا في مباراة واحدة فقط وكان التعادل حاضرًا بينهما في مباراتين.

وكان ريال مدريد فاز بلقب كأس السوبر الأوروبي الأربعاء الماضي على حساب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.