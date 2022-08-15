يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مساء اليوم الاثنين، مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس وذلك في ختام مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/2023.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول حيث تُنقل عبر قنوات Bein Sports 1 HD Premium و Canal + France و Sky Sport Football Italia و Bein Sports Connect.

نتائج مباريات السبت والأحد بـ الدوري الإنجليزي

وفي مباراتي أمس الأحد، فاز فريق نوتنجهام فورست على نادي ويست هام يونايتد بهدف دون رد، بينما تعادل تشيلسي مع توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين لكل فريق.

أما مباريات أول أمس السبت فشهدت فوز أستون فيلا على إيفرتون وفوز آرسنال على ليستر سيتي برباعية مقابل هدفين وفوز مانشستر سيتي على بورنموث برباعية دون رد وتعادل ساوثهامبتون مع ليدز يونايتد بهدفين لكل فريق، وتعادل سلبي بين وولفرهامبتون وفولهام وأيضًا تعادل سلبي بين نيوكاسل يونايتد وبرايتون وفوز كاسح لفريق برينتفورد على مانشستر يونايتد برباعية دون رد في الدوري الإنجليزي.