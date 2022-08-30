أكد مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء، طلال القوفي، أنه انبهر بردة فعل والد الفتاة المتوفاة دماغيًّا عندما علم أن أعضاء ابنته ستحيي 5 أنفس، مشددًا على أن طيران الأمن والإخلاء الطبي كانا خير معين.

فيديو | مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء د.طلال القوفي: أبهرتني ردة فعل والد الفتاة المتوفاة دماغيا عندما علم أن أعضاء ابنته ستحيي خمس أنفس.. وطيران الأمن والإخلاء الطبي كان خير معين#الراصد pic.twitter.com/4Y7iiB0vwa — الراصد (@alraasd) August 30, 2022

إنقاذ 5 أشخاص:

وتابع القوفي، خلال حواره إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن والد الفتاة كان هادئًا مؤمنًا وسعيدًا بأن ابنته أنقذت 5 أشخاص، موضحًا أنه لا يجوز شرعًا أو أخلاقيًّا أن يحدث القضاء على حياة إنسان لأجل آخرين، والإنسان لو حدثت له وفاة دماغيًّا فهذا يعني أنه لا عودة للحياة.

ولفت إلى طائرة الإخلاء تحركت من الرياض إلى جدة وبعدها إلى المستشفى ونقلت قوى الأمن الأطباء والأعضاء لأن لها ساعات معينة.