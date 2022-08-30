أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنه لن يتخلى عن مسؤوليته أمام الشعب العراقي.

حرب من أطراف عدة:

وتابع الكاظمي، في كلمة له مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك حربًا من أطراف عدة لإضعاف الدولة، مشددًا على أنه ليس هناك أي شخص أو قوة فوق مصالح العراق.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: العار لكل من تسبب في إراقة الدم العراقي سواء بالقول أو الفعل، والفشل السياسي المزمن تسبب في إراقة الدماء.

خلو المنصب:

وأردف الكاظمي: سأعلن خلو منصبي في الوقت المناسب إذا تعقدت الأمور، وكل من خرج عن القانون سيتحمل مسؤوليته، كما أننا فتحنا تحقيقًا بشأن قتل المتظاهرين، أحداث بغداد تحتم علينا حصر السلاح بيد الدولة.