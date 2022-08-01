أبدت إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ترحيبها بطلب اتحاد القدم الترشح لاستضافة نهائيات كأس أمم آسيا 2026 للسيدات في كرة القدم.

#معًا_نصنع_التاريخ نحو مستقبلٍ مبهر لكرة القدم النسائية 🇸🇦 نطمح للترحيب بقارة آسيا في البطولة الأكبر على مستوى السيدات 2026 🙌 https://t.co/1QXlxn4hsc — إدارة الكرة النسائية – SAFF (@saff_wfd) August 1, 2022

وقال حساب ” الكرة النسائية” عبر “تويتر” : ” معًا نصنع التاريخ نحو مستقبل مبهر لكرة القدم النسائية، نطمح للترحيب بقارة آسيا في البطولة الأكبر على مستوى السيدات في عام 2026″.

تجهيز ملف متكامل لاستضافة آسيا 2026 لكرة القدم للسيدات

ومن المقرر أن يتقدم الاتحاد السعودي للاتحاد القاري بملف متكامل مدعَم بالمتطلبات والشروط كافة، يتضمن الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية والإقليمية التي استضافتها المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية وحظيت بإشادات عالمية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أن الإعلان عن نية الترشح لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026، يأتي في ظل الدعم السخي وغير المحدود من القيادة الرشيدة، والاهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وهو ما يدفع الاتحاد دائمًا للمنافسة على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية.