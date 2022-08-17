يستعد البطلان أولكسندر أوسيك، وأنتوني جوشوا، للمواجهة المرتقبة في جدة، لتحديد بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، من خلال “نزال البحر الأحمر” الذي سيقام السبت المقبل، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية.

مواجهات ثانوية

ويشمل “نزال البحر الأحمر” مجموعة من المواجهات الثانوية “الأندر كارد”، والتي ستنطلق قبل النزال التاريخي، حيث ستضم عددًا من أبرز الأسماء في عالم الملاكمة، إذ يواجه البطل السعودي زياد المعيوف، الملاكم الأوكراني للوزن الخفيف الثقيل دانيال لابين، حيث يحمل المعيوف 5 انتصارات نظيفة، ويسعى إلى مواصلة مسيرته الرياضية الناجحة، وتعزيز خبراته.

ويشارك نجم الوزن الثقيل الأوكراني فيليب هرجوفيتش، الذي يحمل في سجله 14 انتصاراً خالياً من الهزائم، من بينها 12 انتصاراً بالضربة القاضية، عندما يواجه الملاكم الصيني تشانج زيلي، وفي رصيده تعادل واحد و24 انتصاراً نظيفاً، من بينها 19 بالضربة القاضية، في التصفية النهائية للقب بطولة العالم التابعة للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) للوزن الثقيل.

وتستعد الملاكِمة البريطانية من أصول صومالية رملا علي، التي يحمل سجلها 6 انتصارات نظيفة، من بينها انتصار واحد بالضربة القاضية، حيث ستواجه كريستال جارسيا نوفا، التي يحمل سجلها 10 انتصارات، جميعها بالضربة القاضية وخسارتين.

أسماء شهيرة

كما ستشهد المنافسات نزالاً للملاكم الأوكراني دانيل لابين من الوزن الثقيل الأخف، الذي يحمل سجله 5 انتصارات نظيفة.

ويعود النجم البريطاني كالوم سميث، الذي سجل 28 انتصاراً من بينها 20 فوزاً بالضربة القاضية وخسارة واحدة، إلى الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي شهدت في شهر سبتمبر 2018 فوزه على مواطنه جورج جروفز في الجولة السابعة من نزالهما، وحصوله على لقب السوبر العالمي للملاكمة في الوزن المتوسط، بالإضافة إلى فوزه ببطولة محمد علي كلاي للملاكمة.

ويواجه سميث وهو الأول عالمياً عن فئة الوزن الخفيف الثقيل، وفق تصنيف المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، الملاكم الفرنسي ماتيو بودرليك بطل أوروبا والمصنف ثانياً عالمياً، الذي يحمل 21 انتصاراً وخسارة واحدة، من بينها 12 بالضربة القاضية، في التصفية النهائية للمنافسة على اللقب العالمي الذي يحمله الملاكم الروسي أرتور بيتربيف، حيث تمثلت آخر مشاركات سميث على الحلبة في نزال ثانوي أقيم خلال شهر سبتمبر الماضي في ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن إطار منافسات النزال الأول بين “أوسيك” و”جوشوا”، عندما تغلّب على الملاكم لينين كاستيلو بالضربة القاضية خلال الجولة الثانية من نزالهما، ليواصل “سميث” بذلك مسيرة انتصاراته، بعد خسارته بالنقاط قبل ذلك أمام المكسيكي “ساول ألفاريز” (الملقّب بـكانيلو).