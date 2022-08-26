كشف الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم عن قميص منتخب الإكوادور الأول؛ الذي سيرتديه ضمن منافسات نهائيات كأس العالم 2022.

قميص منتخب الإكوادور في كأس العالم

وكشف الاتحاد الإكوادوري في فعالية خاصة مع شركة “ماراثون سبورتس” في العاصمة كيتو، عن قميص منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم في المونديال، وبرزت فيه ألوان العلم الأصفر والأزرق والأحمر.

ومن المقرر أن يكون الطقم الأصفر هو الزي الرسمي في كأس العالم 2022، والقميصان البديلان، الأول؛ باللون الأبيض مع لمسات باللون الأزرق، والآخر، يُهيمن عليه الأزرق مع زخارف بيضاء ونقوش سوداء.

ولم يشهد قميص منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم في مونديال 2022، تغييرات كثيرة عن الطقم الذي ارتداه في نهائيات كأس العالم أعوام 2002، 2006 و2014.

فرانسيسكو إيجاس ومدرب المنتخب يُعلقان على القميص

وقال رئيس الاتحاد الإكوادوري، فرانسيسكو إيجاس: “هذا القميص سيكون العلم الذي سنحمله عبر العالم لنثبت له أن الإكوادور حاضرة وقادرة بالعمل والتفاني وقدرات واستعداد رياضييها ومواطنيها على تحقيق أشياء مذهلة”.

وشدد مدرب منتخب الإكوادور، جوستافو ألفارو على أن هناك مسؤولية كبيرة للغاية تقع عليهم، ليس لتقديم أداء رائع في المونديال فقط، بل بسبب التحدي نظرًا للمستوى الذي قدموه اللاعبون السابقون في البطولة، متمنيًا تجاوز أقصى دور بلغه المنتخب.