تعقد لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم غدًا الثلاثاء اجتماعًا مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ” دوري المحترفين”، عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويأتي الاجتماع ضمن العمل المشترك مع الأندية لمناقشة آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية للموسم الرياضي المقبل 2022-2023.
أهم مباريات الدور الأول بـ دوري المحترفين
وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أطلقت الخميس الماضي جدول مباريات الدوري للدور الأول للموسم الجديد 2022/2023 الذي يبدأ من يوم 25 أغسطس.
الشباب يواجه الاتحاد في الجولة التاسعة على ملعب الملز يوم 17 ديسمبر المقبل.
النصر والهلال في الجولة العاشرة على ملعب مرسول بارك يوم 26 ديسمبر.
الاتحاد والهلال في جدة في السابع من يناير في الجولة الثانية عشرة.
الشباب والنصر في الجولة الـ13 يوم 14 يناير وتُقام في الملز.
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