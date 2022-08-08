تعقد لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم غدًا الثلاثاء اجتماعًا مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ” دوري المحترفين”، عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويأتي الاجتماع ضمن العمل المشترك مع الأندية لمناقشة آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية للموسم الرياضي المقبل 2022-2023.

أهم مباريات الدور الأول بـ دوري المحترفين

وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أطلقت الخميس الماضي جدول مباريات الدوري للدور الأول للموسم الجديد 2022/2023 الذي يبدأ من يوم 25 أغسطس.

المباريات الكبرى تنطلق بداية من الجولة الخامسة في دوري المحترفين بمواجهة النصر والاتحاد في مرسول بارك في الثاني من أكتوبر المقبل.