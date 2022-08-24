استعرض المهندس صالح الكعيد، تجربته في صناعة بيئة مناسبة لزراعة الفراولة والتوت البري، بمزرعة الكعيدية التي بدأت منذ 9 سنوات.

"م. صالح الكعيد" يستعرض تجربته في صناعة بيئة مناسبة لزراعة الفراولة والتوت البري

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⁦@Mohammed62_S⁩ pic.twitter.com/uTlw9JHiZV — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 24, 2022

وقال الكعيد خلال استضافته مع قناة “العربية”، إنه بعد عام من شراء المزرعة، فكر في القيام بشيء مختلف عن زراعة الخضروات والفواكة المتواجدة في الأسواق، ما دفعه للتفكير في زراعة الفراولة وبدأ ببيئتين محميتين كتجارب، ومن ثم زادت.

مزرعة رائدة

ولفت إلى أن مزرعته أصبحت بعد ذلك من الرواد بالنسبة للفراولة والتوت، سواء للشتلات أو الثمار.

وبشأن تجربة إنتاج فراولة وتوت محلي، أشار إلى أن البيوت المحمية يمكن أن تنتشر فيها أي أنواع أو أصناف، متى هيأت لها الطقس المناسب، والرطوبة المناسبة، والعناية، وبدأت الفكرة من هذا المنطلق.

توت بري أفضل من المستورد

وحول مراحل نمو التوت، تبدأ بزهرة، ثم تتساقط الزهرة لتبدأ تظهر حبة التوت الخضراء، ومن ثم تتحول إلى ألوان أحمر وأسود ثم يتم قطفها، مؤكدًا أن مزرعته استطاعت إنتاج توت بري بجودة أفضل من المستورد والأمريكي.