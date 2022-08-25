أنهت الكلية التقنية بالقنفذة استعداداتها لبدء العام التدريبي الجديد، بتهيئة القاعات والمعامل، إلى جانب تسخير جميع الإمكانات داخل الكلية لخلق بيئة تدريبية متكاملة من أول يوم تدريب.

وأوضح عميد الكلية الدكتور ياسين حمد المقعدي أن الكلية جهّزت المعامل والورش والقاعات التدريبية، وأنهت أعمال القبول والتسجيل وإعداد الجداول التدريبية، مشيراً إلى أن أكثر من 1500 متدرب سينتظمون في مقاعد التدريب، منهم 381 متدربًا قُبِلوا في هذا الفصل التدريبي، مؤكدًا أهمية حضورهم منذ اليوم الأول للتدريب والاستفادة من البرنامج التعريفي بأنظمة الكلية ولوائحها، والاطلاع على ما تقدمه الكلية من خدمات تدريبية وإدارية، إضافة إلى التعرف على مرافق الكلية المختلفة.