استقبلت الكلية التقنية بمحافظة طريف اليوم، أكثر من 226 متدرباً من المستجدين المقبولين للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ في عدد من التخصصات التدريبية.

تهيئة المتدربين

وأوضح عميد الكلية المهندس صالح الزهراني، أنه يتم تهيئة المتدربين وتعريفهم على البيئة التدريبية بالكلية، والاطلاع على ما تقدمه من خدمات تدريبية وإدارية، والتعرف على مرافق الكلية المختلفة، وتوجيه المتدربين وتشجيعهم على بذل الجد والاجتهاد قبل انطلاق العملية التدريبية.

يُذكر أن الكلية التقنية بطريف تضم 4 أقسام تدريبية تخصصية، هي تقنية القوى الكهربائية، وتقنية الحاسب الآلي، وتقنية ميكانيكا السيارات، وتقنية الإدارة المكتبية.