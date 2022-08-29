حثت السفارة الكويتية في بغداد الكويتيين في العراق على المغادرة، وأوصت المواطنين بتأجيل السفر إلى العراق.

تأجيل السفر:

وأهابت سفارة الكويت في بغداد بالمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى العراق تأجيل سفرهم؛ نظرًا للأوضاع التي يشهدها حاليًّا.

وحثت السفارة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليًّا في العراق إلى مغادرته والتواصل معها، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

تصاعد الاحتجاجات:

وتأتي هذه الدعوة على خلفية تصاعد الاحتجاجات في البلاد، بعدما اقتحم أنصار “التيار الصدري” القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء الواقعة وسط بغداد.

وأعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، فرض حظر التجول في جميع أنحاء العراق، بدءًا من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين وإلى إشعار آخر.